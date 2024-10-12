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ПОЛІТИКА

Гарріс робить ставку на здоров'я та ясність проти віку Трампа у президентській гонці

12 жовтня 2024, 19:15
Гарріс робить ставку на здоров'я та ясність проти віку Трампа у президентській гонці
Кандидат у президенти від Демократичної партії прагне переконати виборців, що не визначились, у тому, що вона більш підходить для президентської посади.

Віце-президент Камала Гарріс планує оприлюднити свою медичну інформацію в суботу, щоб привернути увагу до відмови республіканського суперника Дональда Трампа зробити те саме.

Про це повідомляє Reuters.

У звіті про медичну історію та стан здоров'я Гарріс говориться: «Вона має фізичну та розумову витривалість, необхідну для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки головного виконавчого директора, глави держави та головнокомандувача», як заявив помічник.

59-річна Харріс змагається за Білий дім із 78-річним Трампом. Кампанія Гарріс прагне підкреслити вік колишнього президента, який став найстаршим кандидатом у гонці після того, як 81-річний президент Джо Байден відійшов від ролі лідера Демократичної партії після невдалого виступу на дебатах із Трампом.

Кандидати від Демократичної та Республіканської партій ведуть дуже напружену гонку. Кампанія Гарріс сподівається, що контраст між її відносною молодістю і ментальною ясністю на тлі більш похилого віку Трампа та його схильності до відволікань, а також різниця у прозорості між двома кандидатами допоможе переконати невизначених виборців у тому, що вона більш підходить для президентської посади.

Дональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

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