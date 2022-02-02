Газета New York Times придбала гру Wordle за "семизначну" суму

За чотири місяці в неї зіграли майже 3 млн людей

Газета New York Times придбала безкоштовну гру Wordle в її творця Джоша Вордла за "семизначну" суму. Обіцяють, що поки гра залишиться безкоштовною.

Про це повідомляє New York Times, пише Громадське.

Точна вартість угоди не вказується. Спершу гра залишиться безкоштовною для нинішніх та майбутніх гравців. Згодом газета додасть головоломку до своїх кросвордів та ігор, які доступні під час платної підписки.

New York Times запровадила підписку з 2011 року. Відтоді видання пропонує доступ до цифрового контенту, додатку новин, додатку для ігор, рецептів страв, сайту з рекомендаціями продуктів. Газета звітує, що, наприклад, у її кросворди торік зіграли 500 мільйонів разів.

У чому особливість Wordle?

Гру створив Джоша Вордл, сама назва відсилає до його прізвища (Wardle). В інтерв'ю він розповідав, що під час пандемії його партнерка захопилася кросвордами, тож він вирішив створити цю гру для неї.

Wordle на окремому сайті запустили у жовтні 2021 року. Станом на 1 листопада в неї грали лише 90 людей. Однак за останні місяці сталося разюче зростання кількості гравців. За даними Conversation, станом на середину січня 2022 року у Wordle грають майже 3 мільйони людей.

У Wordle можна зіграти лише один раз на день. Гравець має вгадати слово з п'яти літер, маючи шість спроб. Щодня потрібно вгадувати нове слово, яке однакове для всіх користувачів у світі.

Гравці починають зі спроби назвати будь-яке слово з 5 літер. Якщо в ньому є літери з загаданого автором слова, але не в правильній послідовності, то літери стають жовтими. Якщо літери опинилися на правильному місці, то стають зеленими. Якщо літер у слові немає, вони стають сірими.

На сайті немає жодної реклами. Оскільки, за словами Вордла, він не планував заробляти на грі. Також з'являються додатки-копії Wordle, однак Apple App їх видаляє.

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