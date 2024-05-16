Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гельсінська комісія США вимагає дозволу Україні наносити удари американською зброєю по цілях в рф

16 травня 2024, 12:58
Гельсінська комісія США вимагає дозволу Україні наносити удари американською зброєю по цілях в рф
Фото: Андрій Попіль
Комісія 15 травня заявила, що США повинні "не лише дозволити, але й заохотити" українські сили завдавати ударів по військах рф.

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати мають дозволити Україні наносити удари американською зброєю по силах ЗС рф у прикордонних районах росії. Ці сили підтримують наступальну операцію в Харківській області, зокрема вогнем по території України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ.

Комісія 15 травня заявила, що США повинні "не лише дозволити, але й заохотити" українські сили завдавати ударів по військах рф, які дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів росії в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області.

В ISW наголошують, що українські удари по силах у росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції на півночі Харківської області, за своєю суттю були б оборонними, і характеризувати такі дії як "наступ" було б некоректно.

Аналітики ISW наполягають, що обмеження з боку США можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах у росії створили у прикордонних районах рф укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також у цих укриттях вільно накопичуються сили окупантів перед перекиданням на територію України.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", - йдеться у звіті Інституту.

З самого початку повномасштабного вторгнення США надають військову допомогу Україні за умови, що американське озброєння не буде використане для ударів по території рф.

російські загарбники користуються цим у своїх діях проти України. Зокрема, зараз у сукупності з іншими факторами заборона США дозволяє росіянам фактично безперешкодно атакувати українських захисників і окуповувати населені пункти у Харківській області.

Нагадаємо, секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по росії".

війназброя з СШАросія-агресорГельсінська комісія

Останні матеріали

В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється