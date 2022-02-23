Генасамблея ООН сьогодні розгляне ситуацію на окупованих територіях України

У Нью-Йорку о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за київським) розпочинається засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому розглядатиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: reuters.com

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