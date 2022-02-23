ПОЛІТИКА НОВИНИУ Нью-Йорку о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за київським) розпочинається засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому розглядатиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генасамблея ООН сьогодні розгляне ситуацію на окупованих територіях України
Фото: reuters.com
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, вестиме засідання голова Генасамблеї Абдулла Шахід, який поінформує країни-члени про загальну ситуацію в Україні.
У роботі Генеральної Асамблеї візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, Генеральна асамблея ООН на засіданні 76-ї сесії всупереч позиції Росії проголосувала за включення до порядку денного питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
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