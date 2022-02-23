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Генасамблея ООН сьогодні розгляне ситуацію на окупованих територіях України

У Нью-Йорку о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за київським) розпочинається засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому розглядатиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.
Генасамблея ООН сьогодні розгляне ситуацію на окупованих територіях України Фото: reuters.com
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, вестиме засідання голова Генасамблеї Абдулла Шахід, який поінформує країни-члени про загальну ситуацію в Україні. 
 
У роботі Генеральної Асамблеї візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 
 
Як повідомляв Укрінформ, Генеральна асамблея ООН на засіданні 76-ї сесії всупереч позиції Росії проголосувала за включення до порядку денного питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». 
 
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23 02 2022 16:46
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