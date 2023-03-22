Гендиректор МАГАТЕ попередив, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається в критичному стані

Станція знову може перейти на живлення від генераторів.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії отримали інформацію про ймовірність відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередачі 750 кВ.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Як нагадав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, остання резервна лінія електропередач 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС пошкоджена з 1 березня.

"Вона залишається відключеною та знаходиться на ремонті, що ще раз підкреслює крихкість ядерної безпеки та безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи", - заявив Гроссі.

При цьому він зазначив, що протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ.

"Станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика", - пояснює Гроссі.

Він розповів, що відновлення лінії було заплановане на 5, 10, а потім і 13 березня, але цього так і не досягли. Остання дата повторного підключення запланована на 23 березня.

"Підключення до лінії 750 кВ може бути відключено на невідомий період часу для проведення технічного обслуговування/ремонту на лінії. Наразі немає інформації про те, чи це може статися, коли це станеться, і як довго. Важливо, щоб була необхідна координація та комунікація між диспетчером українських електромереж і станцією", - зазначає Гроссі.

"Якщо це відключення від основної лінії електропередач і ремонтні роботи виконуватимуться, коли лінія 330 кВ недоступна, це спричинить повну втрату електроенергії та зробить станцію залежною від дизель-генераторів - її останньої лінії захисту вже сьомий раз", - підсумував Гроссі.

Нагадаємо, що 9 березня Запорізька атомна електростанція через російські обстріли була повністю знеструмлена.