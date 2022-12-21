Гендиректор МАГАТЕ відвідає москву для обговорення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає москву для обговорення створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомив постпред рф у Відні Михайло Ульянов, пише Bild.

"Консультації з Рафаелем Гроссі відбудуться в Москві вже завтра. Будуть ці консультації присвячені ініціативі гендиректора щодо створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій АЕС", – сказав Ульянов.

За словами російського постпреда у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ Росії, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні.