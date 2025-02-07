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ПОЛІТИКА

Гендиректора Rheinmetall почали охороняти як канцлера через загрозу від російських спецслужб

07 лютого 2025, 19:15
Гендиректора Rheinmetall почали охороняти як канцлера через загрозу від російських спецслужб
У матеріалі йдеться про те, що Паппергер завжди був відкритий у спілкуванні та сміливо підходив до людей.

Гендиректора німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера стали охороняти як федерального канцлера після повідомлень про те, що він став мішенню спецслужб рф.

Про це повідомляє Focus.

У матеріалі йдеться про те, що Паппергер завжди був відкритий у спілкуванні та сміливо підходив до людей. Однак тепер, виходячи з дому, одягає бронежилет, озброєні охоронці возять його на ділові зустрічі на броньованому автомобілі. За інформацією джерел видання, кожного відвідувача попередньо перевіряють, звертаючись до поліції та Управління охорони конституції.

"Мене захищатимуть і охоронятимуть, як федерального канцлера", — сказав Паппергер на прес-конференції.

Видання зазначає, що посилену охорону керівник Rheinmetall отримав після того, як у червні 2024 року стало відомо, що Паппергер став мішенню російських спецслужб.

28 січня заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що росія планувала вбити Арміна Паппергера.

11 липня 2024 року телеканал CNN повідомив, що на початку 2024 року розвідка США виявила, що російський уряд планував вбити генерального директора великого німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Rheinmetallросія загрозаАрмін Паппергер

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