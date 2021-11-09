Гендиректором Tinder вперше стане жінка: вона познайомилась зі своїм чоловіком саме у цьому додатку

Новим генеральним директором додатку для знайомств Tinder вперше стане жінка - Ренате Нюборг, яка наразі очолює посаду генерального менеджера у Європі, Африці та на Близькому Сході.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє "Громадське".

Нюборг стане гендиректоркою з 27 вересня, після відставки Джима Ланзоне, який переходить на посаду головного виконавчого директора Yahoo.

Нюборг має ступінь із філософії Кембриджського університету. Наразі вона разом із чоловіком, з яким познайомилась саме у Tinder, проживає у Швейцарії, але перед вступом на нову посаду вона переїде до Нью-Йорка.

Нова гендиректорка сервісу розпочала свою кар'єру у сфері технологій із заснування благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст через Twitter зібрали майже 2 мільйони доларів для громадських організацій. Згодом вона стала директоркою у компанії-операторі мобільного звʼязку Edelman.

Вона також заснувала студію дизайну та розробки додатків Pleo і працювала в Apple упродовж 4 років. До Tinder Нюборг приєдналась у 2020 році, до того вона працювала в компанії, що спеціалізувалася на медитації - Headspace.

Головна виконавча директорка Match Group, що володіє Tinder, Шар Дюбей зазначила, що Нюборг продемонструвала чуття того, як потрібно розвивати та продавати мобільні продукти, приваблюючи молодих людей.

"Найголовніше, що Ренате відчуває місію Tinder особисто, оскільки завдяки додатку вона познайомилась зі своїм чоловіком", - сказала Дюбей.

Сама Нюборг прокоментувала, що знайомство з чоловіком змінило її життя. "Бути гендиректором цієї компанії - це скромна і неймовірна можливість допомогти молодим самотнім людям... Ми будуємо цікаве, всеосяжне та безпечне місце для спілкування неодружених", - зазначила вона.

Читайте також: У Tinder з’явиться кнопка виклику поліції - на випадок невдалих побачень