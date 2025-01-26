Генерал Брігер закликає до більш широкої міжнародної участі у миротворчій місії в Україні

До неї мали б увійти не лише європейці, що б сприяло стабілізації ситуації.

До місії для контролю припинення вогню в Україні варто б включити не лише військових із Європи, а й солдатів з інших країн, зокрема, глобального півдня, вважає голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер.

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не лише європейців, а й солдатів із глобального півдня чи, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", - цитує його слова в інтерв’ю німецькому виданню Welt "Укрінформ".

На його думку, спостереження за демілітаризованою зоною вздовж лінії фронту вимагатиме військової присутності «у високому п’ятизначному діапазоні».

На запитання щодо озброєння військових, що братимуть участь у такій місії, Брігер відповів, що це залежатиме від політичного рішення, але мандат місії повинен бути потужним, аби уникнути відновлення конфлікту та забезпечити ефективність припинення вогню.

"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя", - сказав генерал.

А от план президента США Дональда Трампа про швидке припинення війни із замороженням лінії фронту Брігер назвав «малоймовірним».

"Це дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би й, в гіршому випадку, тривав би десятиліттями; наприклад, як між Північною та Південною Кореєю", - вказав він.

При цьому він нагадав слова колишнього начальника Генштабу США Марка Міллі, що Україна не може повністю виграти цю війну з наявними можливостями, а повернення втрачених територій потребуватиме значно більшого розгортання сил, ніж має Україна.

Як підрахувало нещодавно видання Financial Times, країни ЄС можуть відправити в Україну близько 40-50 тисяч військових в ролі миротворців. Щоправда участі у бойових діях, ймовірно, вони не братимуть.