ПОЛІТИКА

Генерал Франції попередив про посилення ворожих дій у космосі з боку росії

19 вересня 2025, 18:33
Фото: Укрінформ
Очільник Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Вінсент Шуссо попередив про посилення ворожих дій у космосі, особливо з боку росії.

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

За словами Шуссо, повномасштабне вторгнення росії в Україну показало, що "космос тепер є повноцінною оперативною сферою".

Він додав, що супротивники Франції, особливо росія, використовують різноманітні методи для порушення роботи супутників, і такі дії, як глушіння сигналу, застосування лазерів та кібератаки, стали звичним явищем.

Французький генерал згадав і про Китай, який зараз посідає друге місце у світі за обсягом державних витрат на космічну галузь після США та швидко розвиває свої космічні можливості.

"Кожен день демонструє запаморочливий прогрес – запуск все більшої кількості супутників для нових сузір'їв, розробка способів дії, що виходять за межі того, що ми бачили раніше", – сказав Шуссо.

Окрім Франції, США, Канада та Велика Британія публічно попереджають про зростання загроз для супутників, які є необхідними для військових і економічних цілей, з боку росії.

