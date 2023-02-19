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Генерал НАТО в Європі підтримав надання Україні F-16 та ATACMS

19 лютого 2023, 09:57
Генерал НАТО в Європі підтримав надання Україні F-16 та ATACMS
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Крістофер Каволі заявив, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння.

Надання Україні винищувачів F-16, безпілотників та ракет великої дальності має допомогти Києву панувати у небі та забезпечити перемогу над росією.

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє Politico.

На закритому брифінгу за участю понад 10 сенаторів та членів Палати представників генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти росії. Він відповів: "Так". Про це виданню розповіли п'ятеро присутніх на брифінгу учасників.

Питання про F-16 було частиною ширшої дискусії про ведення війни і про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ військ рф.

 Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники і ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

Один зі співрозмовників Politico наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для "посилення бою в глибині фронту". За словами іншого конгресмена США, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні "просунутися далі" до позицій рф на українському кордоні.

Як зауважує Politico, слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі посадовців, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але вважають, що більш нагальною потребою є протиповітряна оборона.

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