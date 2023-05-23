Генерал США пояснив, що потрібно Україні для перемоги над росією вже цього року

Він підкреслив важливість передачі Україні винищувачів F-16, а також організувати навчання і підтримку для експлуатації.

Війна в Україні може закінчитися в цьому році, і росія зазнає поразки. Для цього Захід повинен дати українцям зброю, необхідну їм для перемоги.

"Відсутність ясності щодо нашої мети, особливо в Білому домі, перешкоджає ефективним діям. Якщо ми просто вирішимо, що хочемо перемоги українців, і будемо діяти відповідно, росія зазнає поразки і буде вигнана з української території", - написав американський генерал у відставці, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес у своїй колонці для The Telegraph.

За його словами, в першу чергу це армійська тактична ракетна система ATACMS.

"Цим можна стріляти з Himars, які ми вже відправили в Україну. На даний момент українські Himars озброєні керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS), яка може вражати цілі на відстані до 90 км: ATACMS може досягати 300 км. Один ATACMS поміщається в той же слот, що і шість GMLRS. ATACMS змінить хід війни, піддавши точковому вогню кожен квадратний дюйм окупованої української території, включаючи весь Крим", - вказав американський генерал. При цьому він зазначив, що Україна повинна отримати бомби "малого діаметра наземного базування".

"Кримський півострів є вирішальною територією цієї війни; Бахмут порівняно незначний. Поки росія окупує Крим, путін контролює Азовське море і погрожує Одесі. Військово-морська база Севастополь на південному березі Криму є штабом Чорноморського флоту рф і дозволяє москві контролювати доступ України до світового океану і морських шляхів. Крим також є важливим логістичним маршрутом для путінських сил на півдні країни, оскільки боєприпаси, техніка і підкріплення можуть перекидатися на півострів через Керченський міст, а потім далі до лінії фронту. Світ, в якому росія продовжує утримувати Крим, є поразкою для України: країна не зможе відновити свої кордони, якщо її тримати в облозі. Це матиме наслідки для всієї Європи, оскільки мільйони біженців не зможуть повернутися додому, якщо Україна не зможе відновитися", - пояснив Ходжес.

Також він похвалив українське командування за стратегію на Бахмутському напрямку, яка ввела російських окупантів у глухий кут.

На цьому тлі він підкреслив важливість передачі Україні винищувачів F-16, а також організувати навчання і підтримку для експлуатації.

"Враховуючи величезну чисельну перевагу ВПС росії, це може здатися величезним завданням. Але насправді російська авіація виявилася набагато менш ефективною, ніж ми думали, і одне можна сказати напевно: ми постійно переоцінюємо, скільки часу потрібно українцям, щоб освоїти нові прийоми і застосувати нову зброю. Налаштування систем, необхідних для експлуатації західних літаків, як і раніше не буде швидким або простим завданням: очевидною відповіддю тут є залучення підрядників, які можуть забезпечити життєво важливе технічне обслуговування та іншу необхідну підтримку, і зробити це швидко", - вважає Ходжес.

Він впевнений, що Україна зможе використовувати свої літаки і літаки західного виробництва для прикриття наземного контрнаступу, адже на їх оснащення не піде багато часу. Таким чином повітряні сили ЗСУ зможуть дати відсіч російським ракетним бомбардуванням та встановити контроль над небом.

"Це підводить мене до наступної ключової системи зброї, яку ми повинні відправити: безпілотник Grey Eagle. Це дозволить українцям надавати підтримку з повітря на полі бою, не ризикуючи дефіцитом пілотів і літаків. Grey Eagle може нести чотири ракети Hellfire, кожна з яких може знищити танк або іншу бронетехніку", - зазначив колишній командувач армією США в Європі.

Маючи ці можливості, Україна зможе провести бронетанковий десант і перерізати "сухопутний міст" — смугу прибережної території, що з'єднує росію і Крим. За допомогою ATACMS Україна може завдати удару по Севастопольській військово-морській базі і авіабазі в Саках, і вибити росіян. Можливо, має сенс залишити Керченський міст хоча б на деякий час відкритим, адже це дозволить росіянам піти, але якщо путін використовує міст для зміцнення, то його можна знести.

За його слова, хоч Україна отримала Західні танки Abrams, Leopard і Challenger, але більша частина екіпажів навчалася на Т-72. Ходжес впевнений, що змішувати в підрозділах різні танки українське командування не буде, адже якщо кожен підрозділ буде використовувати один тип, то це спрощує обслуговування, переозброєння і так далі.

"Якщо перерізати сухопутний міст, а Керченський міст або знести, або залишити відкритим як шлях відступу, можна буде витіснити росію з Криму. Це буде непросто, але при наявності можливості наносити точкові удари по всьому району. З Кримом в руках України, я не думаю, що у москви буде велике бажання воювати за решту частин окупованої Східної України. Донбас був насамперед важливий як плацдарм для зв'язку з Кримом. Війну можна виграти і закінчити в цьому році, але тільки якщо Захід пизначиться з тим, чого хоче, і почне вести себе відповідно", - підсумував американський генерал.