Генерал-майор Назаров який є фігуранто справи збитого Іл-76 подав рапорт про звільнення зі ЗСУ

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76, засудивши до 7 років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення зі Збройних сил за власним бажанням

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником оперативного штабу АТО. Його звинуватили у службовій недбалості.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року бойовиками в аеропорту Луганська, йдеться в "Громадське".

За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Суд присудив йому 7 років ув'язнення. Та з вироком Назаров не погоджується і подав апеляцію. Відтак і далі продовжував службу в ЗСУ.

"Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю на рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов’язано з судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, врешті, від слова перейшли до діла, і правосуддя було правосудним, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються на тільки суспільний резонанс", — розповів Назаров.

На його думку, вирок Павлоградського суду, за яким Назарова засуджено до 7 років позбавлення волі, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві оскільки вважає, що між результатами цих двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

"У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція дослухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", — пояснив Назаров.

Нагадаємо, в операціях по знищенню ІЛ-76 з українськими десантниками і штурмі Луганського аеропорту, за даними СБУ, брали участь 72 бойовика ПВК, 15 з них убиті. "Ми кожного знаємо по імені", - сказав Василь Грицак.

У штурмі Дебальцево брали участь 205 найманців ПВК "Вагнера". Там вони втратили вбитими 51 людини.

З серпня 2015 року найманці ПВК в кількості 1350 чоловік направлені до Сирії - в район Хомса і Латакії для проведення там наступальних операцій.

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