Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Генерал-майор Назаров який є фігуранто справи збитого Іл-76 подав рапорт про звільнення зі ЗСУ

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76, засудивши до 7 років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення зі Збройних сил за власним бажанням
На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником оперативного штабу АТО. Його звинуватили у службовій недбалості.
Генерал-майор Назаров який є фігуранто справи збитого Іл-76 подав рапорт про звільнення зі ЗСУ Віктор Назаров. Фото: rian.com.ua

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року бойовиками в аеропорту Луганська, йдеться в "Громадське".

За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Суд присудив йому 7 років ув'язнення. Та з вироком Назаров не погоджується і подав апеляцію. Відтак і далі продовжував службу в ЗСУ. 

"Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю на рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов’язано з судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, врешті, від слова перейшли до діла, і правосуддя було правосудним, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються на тільки суспільний резонанс", — розповів Назаров.

На його думку, вирок Павлоградського суду, за яким Назарова засуджено до 7 років позбавлення волі, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві оскільки вважає, що між результатами цих двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

"У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція дослухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", — пояснив Назаров. 

Нагадаємо, в операціях по знищенню ІЛ-76 з українськими десантниками і штурмі Луганського аеропорту, за даними СБУ, брали участь 72 бойовика ПВК, 15 з них убиті. "Ми кожного знаємо по імені", - сказав Василь Грицак.

У штурмі Дебальцево брали участь 205 найманців ПВК "Вагнера". Там вони втратили вбитими 51 людини.

З серпня 2015 року найманці ПВК в кількості 1350 чоловік направлені до Сирії - в район Хомса і Латакії для проведення там наступальних операцій.

Читайте також: Мінфін США запроваджує додаткові санкцій проти Росії 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2019 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.