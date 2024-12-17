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ПОЛІТИКА

Генеральний директор TikTok зустрівся з Трампом, намагаючись запобігти забороні соцмережі у США – FT

17 грудня 2024, 17:15
Генеральний директор TikTok зустрівся з Трампом, намагаючись запобігти забороні соцмережі у США – FT
TikTok
У США за день до інавгурації Трампа, 19 січня, набуде чинності закон, який заблокує TikTok у країні, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку.

Виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 17 грудня. Зараз у США хочуть заборонити цей відеозастосунок — є ймовірність, що Трамп завадить цьому.

Про це пише FT з посиланням на слова двох людей, які обізнані у цьому питанні.

У США за день до інавгурації Трампа, 19 січня, набуде чинності закон, який заблокує TikTok у країні, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку.

Апеляційний суд США відхилив спроби TikTok оскаржити закон та призупинити його, поки компанія передає своє оскарження до Верховного суду.

Адміністрація Джо Байдена відстоювала закон «відчужувати або забороняти» з міркувань національної безпеки, а Міністерство юстиції стверджувало, що Китай може використовувати застосунок для пропагандистських і шпигунських цілей.

TikTok визнав закон США неконституційним і стверджував, що відокремлення було б технічно неможливим з огляду на часові рамки закону. Китай також виступив проти.

Раніше Трамп казав, що "врятує" платформу, щоб зберегти "конкуренцію" з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Це разом з тим, що республіканець намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну.

"Ми розглядаємо це", — сказав Трамп, коли його запитали, як він планує припинити заборону програми наступного місяця.

TikTok підтримав позицію Трампа в поданому в понеділок зверненні з проханням до Верховного суду тимчасово заблокувати закон.

"Існує обґрунтована ймовірність того, що нова адміністрація призупинить виконання закону або іншим чином спробує пом’якшити його найсерйозніші потенційні наслідки", — йдеться у заяві суду TikTok.

Платформа наголошує, що невигідним для всіх стане ситуація, коли застосунок заборонять, а нова президентська адміністрація скасує це рішення.

Водночас Трамп не вказав, які механізми він використовуватиме, щоб уникнути заборони TikTok. Деякі експерти відзначають, що закон дозволяє TikTok продовжувати роботу, якщо президент визначить, що Китай більше не контролює платформу. Вони припускають, що Трамп вчинить саме так, пише FT.

Нещодавно TikTok звернувся до Верховного суду США з проханням тимчасово заблокувати федеральний закон, який зобов’язує його китайську материнську компанію ByteDance продати платформу, інакше їй загрожує заборона.

Дональд ТрампTikTok

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