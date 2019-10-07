Генпрокуратура передасть до Гааги докази причетності Росії до обстрілу села на Донбасі, - ФОТО

Генпрокуратура задокументувала факт порушення Росією та її окупаційною адміністрацією міжнародного гуманітарного права під час обстрілу села Катеринівка на Луганщині

В ГПУ нагадали, що 7 липня з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл с. Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - наголошується в повідомленні на сайті ГПУ, інформує "Укрінформ".

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Прокурорами з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни, поінформували в ГПУ.

Зокрема, у ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу повністю зруйновано 1 житловий будинок та пошкоджено 3 домоволодіння.

На теперішній час встановлено, що обстріл вівся артилерійськими снарядами калібру 122 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

Нащодавно незаконні збройні формування на Донбасі з території населеного пункту Олександрівка здійснили обстріл околиць Мар'їнки з реактивної установки розмінування, ймовірно - УР-83. Відео обстрілу виклав у мережу один з окупантів, який знімав постріл на мобільний телефон, повідомляє пресслужба 24-ої бригади ЗСУ.

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