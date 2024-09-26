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Генпрокурор Угорщини просить Європарламент призупинити депутатську недоторканність опонента Орбана

26 вересня 2024, 19:27
Генпрокурор Угорщини просить Європарламент призупинити депутатську недоторканність опонента Орбана
Петера Мадяра звинувачують у крадіжці мобільного телефону.
Генеральний прокурор Угорщини Пітер Полт звернувся до голови Європейського парламенту з проханням призупинити депутатську недоторканність головного політичного опонента прем'єра Орбана депутата Європарламенту Петера Мадяра.
 
Про це пише Reuters.
 
Полт - прихильник Віктора Орбана, раніше належав до правлячої партії "Фідес". У своєму зверненні до Європарламенту генпрокурор зазначив, що Мадяр нібито вилучив мобільний телефон у людини, яка записала його розмову у барі 21 червня. Тоді депутат спустився до річки Дунай і викинув телефон туди. Згодом пристрій знайшли і повернули власнику. Полт назвав такі дії Мадяра злодійством.
 
Наразі депутат і офіс голови Європарламенту Роберти Мецоли не дали коментарів із цього приводу.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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