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Генсек НАТО обіцяє жорстку відповідь путіну за напад на Польщу чи іншу державу Альянсу

26 березня 2025, 16:32
Генсек НАТО обіцяє жорстку відповідь путіну за напад на Польщу чи іншу державу Альянсу
Сьогодні Рютте прибув до Польщі з офіційним візитом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо того, як Альянс поводитиметься, якщо кремль нападе на Польщу або іншу державу-члена блоку.

Про це генсек сказав на спільній пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском під час візиту до Варшави.

Рютте зазначив, що на морі, в повітрі та на землі Польща є життєво важливим учасником колективної оборони НАТО. 

"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-якого іншого члена Альянсу, він зустрінеться з усією силою цього жорстокого Альянсу. Наша реакція буде нищівною", – заявив генсек.

За його словами, це має бути "дуже зрозуміло Володимиру путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас".

Генсек нато наголосив, що трансатлантичне партнерство залишається основою Альянсу, і це не зміниться.

Раніше у Польщі розповіли, скільки зможуть протриматися у війні з рф.

 

ПольщаНАТОМарк Рютте

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