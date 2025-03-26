Генсек НАТО обіцяє жорстку відповідь путіну за напад на Польщу чи іншу державу Альянсу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо того, як Альянс поводитиметься, якщо кремль нападе на Польщу або іншу державу-члена блоку.
Про це генсек сказав на спільній пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском під час візиту до Варшави.
Рютте зазначив, що на морі, в повітрі та на землі Польща є життєво важливим учасником колективної оборони НАТО.
"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-якого іншого члена Альянсу, він зустрінеться з усією силою цього жорстокого Альянсу. Наша реакція буде нищівною", – заявив генсек.
За його словами, це має бути "дуже зрозуміло Володимиру путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас".
Генсек нато наголосив, що трансатлантичне партнерство залишається основою Альянсу, і це не зміниться.
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