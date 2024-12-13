Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб

700 тисяч з них - російські військові.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.

Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі.

Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей.

Щотижня на фронтах в Україні обидві сторони втрачають 10 тисяч військових. А минулий місяць був рекордним за втратами для росіян - їхнє просування на Донбасі "повільне та дається за дуже високу ціну".

Рютте також визнав, що країни НАТО наразі не готові до загрози, яку може для них становити росія у найближчі роки, і закликав лідерів "перейти на спосіб мислення воєнного часу".