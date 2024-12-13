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Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб

13 грудня 2024, 09:35
Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб
700 тисяч з них - російські військові.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.
 
Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі.
 
Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей. 
 
Щотижня на фронтах в Україні обидві сторони втрачають 10 тисяч військових. А минулий місяць був рекордним за втратами для росіян - їхнє просування на Донбасі "повільне та дається за дуже високу ціну".
 
Рютте також визнав, що країни НАТО наразі не готові до загрози, яку може для них становити росія у найближчі роки, і закликав лідерів "перейти на спосіб мислення воєнного часу".
Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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