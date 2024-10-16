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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО поінформований про план перемоги України і обговорює наступні кроки – Reuters

16 жовтня 2024, 18:16
Генсек НАТО поінформований про план перемоги України і обговорює наступні кроки – Reuters
Зеленський сьогодні представив план перемоги, який складається з п'яти пунктів і трьох засекречених додатків.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що йому відомі деталі плану перемоги України, який український президент Володимир Зеленський представив у середу, 16 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Рютте каже, що перебуває в контакті з країнами Альянсу щодо наступних кроків.

Підтвердивши позицію, що процес перетворення України на майбутнього члена НАТО — ключова вимога Зеленського, є "незворотнім", Рютте додав, що план перемоги також включає інші елементи, і він наразі обговорює весь план з членами Альянсу.

Зеленський 16 жовтня виступив у Верховній Раді України, представивши план перемоги, який включає п'ять пунктів і три засекречені додатки.  Пункти, озвучені публічно, передбачають, зокрема, вступ нашої країни до НАТО, розміщення в Україні комплексного неядерного пакета стримування, посилення санкцій проти росії, а також перспективи використання українського військового потенціалу для зміцнення Альянсу в майбутньому.

Засекречені доповнення отримали лідери США, Британії, Франції, Італії та Німеччини. Таємні додатки є до оборонного, економічного пунктів та до пункту стримування.

НАТОМарк РюттеВолодимир Зеленськийплан перемоги

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