Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генсек НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по рф

01 червня 2024, 16:25
Генсек НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по рф
stoltenberg nato столтенберг нато
Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки рф, адже це – самооборона.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Треба пам’ятати, що це – військова агресія. росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права. А згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі", – наголосив генсек.

Він привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по росії для захисту Харкова. Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

"Було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них цю зброю", – зауважив генсек.

Він відмовився відповідати на те, чи може Україна атакувати радіолокаційні станції на території росії, але підкреслив, що операції мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально.

Йенс Столтенбергвійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється