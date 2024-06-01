Генсек НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по рф

Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

Україна повинна мати право бити по цілях на території країни-агресорки рф, адже це – самооборона.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Треба пам’ятати, що це – військова агресія. росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права. А згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі", – наголосив генсек.

Він привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по росії для захисту Харкова. Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатися.

"Було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них цю зброю", – зауважив генсек.

Він відмовився відповідати на те, чи може Україна атакувати радіолокаційні станції на території росії, але підкреслив, що операції мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально.