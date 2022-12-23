Генсек НАТО: росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру

Це путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, забравши свої війська з України

росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, аби перегрупуватися і підготуватися до нового наступу, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Financial Times.

Генсек НАТО зазначив, що за останні місяці в росії мобілізували понад 200 000 додаткових військових і продемонстрували готовність нести велику кількість втрат.

"Вони прагнуть отримати більше зброї та боєприпасів від інших авторитарних режимів, таких як Іран. Росія сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватись, переозброїтися та спробувати розпочати новий наступ", - повідомив Столтенберг.

Він нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував росії почати виведення окупаційних військ на Різдво, як крок до припинення конфлікту, але москва це категорично відкинула.

"Це путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, забравши свої війська з України. Зараз він не виявляє жодних ознак того, що шукає справжнього миру", - підсумував Столтенберг.