Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Генсек НАТО: росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру

23 грудня 2022, 12:51
Генсек НАТО: росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру
stoltenberg nato столтенберг нато
Це путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, забравши свої війська з України

росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, аби перегрупуватися і підготуватися до нового наступу, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Financial Times.

Генсек НАТО зазначив, що за останні місяці в росії мобілізували понад 200 000 додаткових військових і продемонстрували готовність нести велику кількість втрат.

"Вони прагнуть отримати більше зброї та боєприпасів від інших авторитарних режимів, таких як Іран. Росія сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватись, переозброїтися та спробувати розпочати новий наступ", - повідомив Столтенберг.

Він нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував росії почати виведення окупаційних військ на Різдво, як крок до припинення конфлікту, але москва це категорично відкинула.

"Це путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, забравши свої війська з України. Зараз він не виявляє жодних ознак того, що шукає справжнього миру", - підсумував Столтенберг.

 

НАТОУкраїнаСтолтенбергвійна в Україні

Останні матеріали

Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється