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Генсек НАТО закликатиме команду Трампа не нав'язувати Україні мир на умовах кремля – FT

24 квітня 2025, 18:11
Генсек НАТО закликатиме команду Трампа не нав'язувати Україні мир на умовах кремля – FT
Візит Рютте до Вашингтона має відбутись 24 та 25 квітня
Генсек НАТО Марк Рютте під час своєї поїздки до Америки закликатиме команду президента США Дональда Трампа не змушувати Україну до мирної угоди проти її волі.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
За даними джерел FT, Рютте планує на зустрічах з помічниками Трампа пояснити, що несправедливий мир у війні росії проти України лише посилить загрозу з боку москви для Європи.
 
Зазначається, що візит Рютте відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва.
 
Джерела FT додали, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом для того, щоб підкреслити, що європейська безпека також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть пропутінське врегулювання війни.
 
"Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", - заявив один з дипломатів НАТО.
 
Раніше повідомлялось, що візит Рютте до Вашингтона має відбутись 24 та 25 квітня.

 

Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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