Генсек НАТО закликав посилити оборонні витрати та підтримку України задля миру в Європі

21 грудня 2025, 18:55
Фото: з вільного доступу
Без зростання військових бюджетів країн Альянсу та збереження сильної України безпеку Європи гарантувати неможливо.

Безпека Європи безпосередньо залежить від зростання оборонних видатків країн НАТО та збереження максимальної військової спроможності України. 

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами Рютте, НАТО має виконати дві ключові умови, щоб гарантувати мир у Європі:

  • суттєво наростити витрати на озброєння та військове виробництво;

  • забезпечити всебічну й довгострокову підтримку України у війні проти росії.

Він наголосив, що у разі повного захоплення рф України наслідки для НАТО були б значно серйознішими та потребували б набагато більших витрат.

"Ми хочемо, щоб Європа залишалася безпечною. Але для цього необхідно збільшувати оборонні витрати та робити все, щоб Україна залишалася якомога сильнішою. Якщо росія отримає контроль над усією Україною, це матиме серйозні наслідки для Альянсу", – зазначив генсек НАТО.

Окремо Рютте звернув увагу на масштаби втрат російської армії. За оцінками НАТО, росія втратила вбитими та пораненими до 1,1 мільйона осіб, водночас за рік захопивши менш ніж 1% території України.

"путін готовий пожертвувати понад мільйоном людей заради мінімальних територіальних здобутків. Це жахливо, але це реальність", – підкреслив він.

Коментуючи можливі зміни влади в росії, Рютте застеріг від наївних очікувань, зазначивши, що НАТО має бути готовим до загроз незалежно від того, хто керуватиме Кремлем у майбутньому.

Генсек також наголосив на глобальному вимірі безпеки, зокрема на зв’язках між посією та Китаєм. За його словами, у разі силового сценарію навколо Тайваню Пекін може спробувати залучити Москву до дестабілізації ситуації в Європі.

"Ми не повинні бути наївними. Ми маємо інвестувати в оборону, зміцнювати спроможності та готуватися до будь-яких викликів", – заявив Рютте.

Раніше низка країн НАТО попереджала, що після завершення війни проти України росія може бути готовою до масштабної конфронтації з Альянсом протягом трьох–п’яти років. 

На цьому тлі Естонія, Литва та Польща планують уже наступного року спрямувати на оборону понад 5% ВВП, тоді як інші держави НАТО також нарощують військові витрати.

 
НАТОУкраїнавійна

