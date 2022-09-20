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Генсек НАТО засудив наміри росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Ольга
Матарикіна
Він наголосив, що міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України
Генсек НАТО засудив наміри росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України Фото: twitter Stoltenberg

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг засудив наміри росії організувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Генсек НАТО написав у Twitter.

"Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характер агресивної війни росії проти України. Це - подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", - йдеться в дописі.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня 2022 року псевдореферендуми про приєднання до росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що попри плани рф провести псевдореферендуми про приєднання окупованих українських територій, Україна продовжить їх звільнення.

А в Європейському Союзі вважають, що запровадження держдумою росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" кремля через провали на фронті.

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20 09 2022 20:04
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