Генсек НАТО змалював два сценарії війни в Україні

Лідер НАТО заявив, що Альянс має терміново мобілізувати підтримку України перед обличчям російського наступу.

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому разі ситуація в країні може стати ще небезпечнішою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – сказав лідер Альянсу.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший – союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше територій.

"З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою", – додав генсек.

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. В НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.