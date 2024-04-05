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Генсек НАТО змалював два сценарії війни в Україні

05 квітня 2024, 10:09
Генсек НАТО змалював два сценарії війни в Україні
Фото: 5 канал
Лідер НАТО заявив, що Альянс має терміново мобілізувати підтримку України перед обличчям російського наступу.

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому разі ситуація в країні може стати ще небезпечнішою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – сказав лідер Альянсу.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший – союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше територій.

"З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою", – додав генсек.

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. В НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

НАТОЙенс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

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