Генсек ООН нагадав путіну про порушення Статуту ООН під час розмови на саміті

Зазначається, що під час зустрічі з очільником кремля Гуттеріш "повторив свою позицію, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на полях саміту БРІКС у Казані провів бесіду з російським диктатором владіміром путіним. У розмові було порушено питання щодо військової агресії рф проти України.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Зазначається, що під час зустрічі з очільником кремля Гуттеріш "повторив свою позицію, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

"Крім того, він підкреслив підтримку Організацією Об’єднаних Націй миру, відповідно до зауважень, які він зробив на саміті БРІКС", - передали в ООН.

Також Гутерріш назвав встановлення свободи судноплавства в Чорному морі "першочерговим значенням" для України, рф та для продовольчої та енергетичної безпеки світу.

"Він повністю підтримує продовження переговорів у цьому відношенні та висловлює глибоку вдячність за роботу, яку виконує Туреччина", - розповіли в прес-службі ООН.

Участь генсека ООН на саміті БРІКС в росії та реакція України

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані (рф) у день початку триденного саміту країн БРІКС.