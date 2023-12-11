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ПОЛІТИКА

Генсек ООН шкодує, що Рада Безпеки не змогла ухвалити резолюцію про припинення вогню в Газі

11 грудня 2023, 11:44
Генсек ООН шкодує, що Рада Безпеки не змогла ухвалити резолюцію про припинення вогню в Газі
Фото: з вільних джерел
Гутерріш визнав, що Радбез ООН паралізований.

Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію із закликом до Ізраїлю негайно припинити бойові дії в Газі, після того, як її заблокували США. Представник Вашингтона назвав резолюцію незбалансованою і відірваною від реальності, зазначивши, що вона не містить засудження Хамас за кривавий напад на Ізраїль 7 жовтня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на відмову США підтримати резолюцію Радбезу ООН щодо негайного припинення вогню в секторі Газа.

Про це повідомляє ВВС.

Він заявив, що Рада безпеки ООН «паралізована через геостратегічні розбіжності».

"Авторитет і довіра до ООН та Ради безпеки виявилися підірвані через їхню нездатність виконати резолюцію про припинення вогню в секторі Газа", - сказав Гутерріш.

8 грудня США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка містила заклик до негайного припинення вогню між Ізраїлем та Хамас у секторі Газа.

У столиці Катару Досі проходить міжнародний форум, учасники якого обговорюють ситуацію на війні Ізраїлю проти Хамасу. На ньому прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані заявив, що ізраїльські бомбардування Гази "звужують вікно можливостей" для успішного результату переговорів про нове перемир'я. Філіп Лаззаріні, який очолює агентство ООН з питань допомоги палестинцям (БАПОР), назвав те, що відбувається в Газі "пеклом на землі".

Хамас: ІзраїльООНСектор Гази

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