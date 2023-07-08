Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Генсек ООН виступає проти того, щоб Україна та росія використовували касетні боєприпаси у війні

08 липня 2023, 09:03
Генсек ООН виступає проти того, щоб Україна та росія використовували касетні боєприпаси у війні
Фото: Укрінформ
Гутерріш вважає, що слід дотримуватись конвенції про заборону цього виду зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів.

Про це заявив його заступник Фархан Хак, повідомляє CNN.

"Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції", — сказав Хак. 

Конвенція забороняє будь-яке використання, накопичення, виробництво та передачу касетних боєприпасів. 

Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, оскільки вони розкидають бомби, які можуть не вибухнути від зіткнення та можуть становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикається, подібно до наземних мін. Проте США та Україна не підписали цю заборону. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету оборонної підтримки загальною вартістю 800 мільйонів доларів, який включає, зокрема і касетні боєприпаси. 

До переліку основних позицій увійшли:

  •  32 бойові машини піхоти Bradley;
  •  32 бронетранспортери Stryker;
  •  Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;
  •  Ракети ППО AIM-7;
  •  Зенітні комплекси Stinger, Javelin;
  •  155-мм гаубиці — 31 одиниця;
  •  105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
  •  Ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
  •  Обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
  •  27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
  •  10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки.
СШАвійна в УкраїніГенсек ООНкасетні боєприпаси

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється