Генсек ООН виступає проти того, щоб Україна та росія використовували касетні боєприпаси у війні

Гутерріш вважає, що слід дотримуватись конвенції про заборону цього виду зброї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів.

Про це заявив його заступник Фархан Хак, повідомляє CNN.

"Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції", — сказав Хак.

Конвенція забороняє будь-яке використання, накопичення, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, оскільки вони розкидають бомби, які можуть не вибухнути від зіткнення та можуть становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикається, подібно до наземних мін. Проте США та Україна не підписали цю заборону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету оборонної підтримки загальною вартістю 800 мільйонів доларів, який включає, зокрема і касетні боєприпаси.

До переліку основних позицій увійшли: