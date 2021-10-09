Генсек ООН закликав до діалогу з талібами і не виключив візиту в Афганістан
Як передає "Укрінформ", про це генсек ООН заявив у своєму інтерв’ю AFP.
"Ми повинні підтримувати діалог з талібами, в якому ми прямо підтверджуємо наші принципи - діалог із почуттям солідарності з афганським народом. Наш обов'язок - проявити солідарність із людей, які сильно страждають, мільйони з яких ризикують померти від голоду", - наголосив Гутерреш.
Глава ООН заявив, що наразі "немає жодних гарантій" щодо результату таких переговорів, але вести їх треба, щоб "не дати Афганістану стати центром тероризму і не допустити утиску прав жінок в цій країні".
Він не виключає, що можливо особисто відвідає Афганістан, якщо для цього будуть сприятливі умови.
Гутерреш додав, що ООН хотіла б бачити інклюзивний уряд у Кабулі, де буде представлено все афганське суспільство.
Він також закликав не допустити в Афганістані економічного колапсу, який може призвести до "страшних і маштабних наслідків в гуманітарній сфері".
Як передавав "Укрінформ", держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона веде переговори з представниками "Талібану", зокрема щодо евакуації з Афганістану громадян США й інших країн.
Нагадаємо, що представники британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 провели переговори з бойовиками радикального руху "Талібан".
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