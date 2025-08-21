Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генштаб повідомив про ураження Новошахтинського заводу у рф та ще низки важливих об'єктів

21 серпня 2025, 13:53
Генштаб повідомив про ураження Новошахтинського заводу у рф та ще низки важливих об'єктів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Уражено також склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку і влучили в районі бази пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф
У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об’єктів російського агресора.
 
Про це повідомив Генштаб. 
 
"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів”. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф", – зазначено у повідомленні.
 
Загальний об'єм резервуарів заводу – понад 210 тисяч кубічних метрів.
 
У Генштабі зазначили, що зафіксовано численні вибухи і ціль уражено. 
 
Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, щоб зменшити спроможності противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад дронів і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.
 
Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф. Результати вогневого ураження уточнюються.
війна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

