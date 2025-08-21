Генштаб повідомив про ураження Новошахтинського заводу у рф та ще низки важливих об'єктів

Уражено також склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку і влучили в районі бази пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об’єктів російського агресора.

"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів”. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф", – зазначено у повідомленні.

Загальний об'єм резервуарів заводу – понад 210 тисяч кубічних метрів.

У Генштабі зазначили, що зафіксовано численні вибухи і ціль уражено.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, щоб зменшити спроможності противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад дронів і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області рф. Результати вогневого ураження уточнюються.