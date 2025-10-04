Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генштаб: Сили оборони вдарили по НПЗ, військовому кораблю та командному пункту армії рф

04 жовтня 2025, 12:05
Генштаб: Сили оборони вдарили по НПЗ, військовому кораблю та командному пункту армії рф
Фото: Генштаб ЗСУ
Цієї ночі українські військові завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез".

Сили оборони України атакували кілька важливих обʼєктів на території росії й тимчасово окупованої Донеччини.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

У ніч проти 4 жовтня українські захисники завдали удару по НПЗ «Киришінафтооргсинтез» у місті Кириші Ленінградської області. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Підприємство вже атакували дрони СБС та ССО 14 вересня. Це один з найбільших НПЗ на території росії. Його потужність нафтопереробки — 18,4 мільйона тонн нафти на рік.

В районі Онезького озера в Республіці Карелія пошкоджений малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків наразі зʼясовують.

У Курській області Сили оборони атакували радіолокаційний комплекс "Гармонь" і транспортно-заряджальну машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

На тимчасово окупованій Донеччині вдарили по командному пункту 8 армії Збройних сил рф. Результати удару уточнюють.

