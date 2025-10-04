Генштаб: Сили оборони вдарили по НПЗ, військовому кораблю та командному пункту армії рф
Сили оборони України атакували кілька важливих обʼєктів на території росії й тимчасово окупованої Донеччини.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
У ніч проти 4 жовтня українські захисники завдали удару по НПЗ «Киришінафтооргсинтез» у місті Кириші Ленінградської області. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.
Підприємство вже атакували дрони СБС та ССО 14 вересня. Це один з найбільших НПЗ на території росії. Його потужність нафтопереробки — 18,4 мільйона тонн нафти на рік.
В районі Онезького озера в Республіці Карелія пошкоджений малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків наразі зʼясовують.
У Курській області Сили оборони атакували радіолокаційний комплекс "Гармонь" і транспортно-заряджальну машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
На тимчасово окупованій Донеччині вдарили по командному пункту 8 армії Збройних сил рф. Результати удару уточнюють.