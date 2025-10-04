Генштаб: Сили оборони вдарили по НПЗ, військовому кораблю та командному пункту армії рф

Цієї ночі українські військові завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез".

Сили оборони України атакували кілька важливих обʼєктів на території росії й тимчасово окупованої Донеччини.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

У ніч проти 4 жовтня українські захисники завдали удару по НПЗ «Киришінафтооргсинтез» у місті Кириші Ленінградської області. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Підприємство вже атакували дрони СБС та ССО 14 вересня. Це один з найбільших НПЗ на території росії. Його потужність нафтопереробки — 18,4 мільйона тонн нафти на рік.

В районі Онезького озера в Республіці Карелія пошкоджений малий ракетний корабель «Буян-М». Ступінь збитків наразі зʼясовують.

У Курській області Сили оборони атакували радіолокаційний комплекс "Гармонь" і транспортно-заряджальну машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

На тимчасово окупованій Донеччині вдарили по командному пункту 8 армії Збройних сил рф. Результати удару уточнюють.