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Генштаб заявив, що війська КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ у Курській області

25 листопада 2024, 08:22
Генштаб заявив, що війська КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ у Курській області
iakursk.ru
Також північнокорейські військові перебувають у Маріуполі та на Харківщині.

За даними Генштабу Збройних сил, в Курській області рф перебувають більше 11 тисяч північнокорейських військових і частина з них вже брала участь у боях проти українських військових. 

Про це розказав начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону, цитує Радіо Свобода.

Крім того, військовий уточнив, що являють собою військовослужбовці КНДР, яких росія перекинула на Курщину.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", - заявив він. 

Раніше національна розвідка Південної Кореї заявили, що північнокорейські військові, яких раніше відправили до рф, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.

Ми також повідомляли, що технічні радники Північної Кореї прибули в південне окуповане росією портове місто Маріуполь.

 

війна в УкраїніКурська область

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