Геополітичний огляд. Україна могла б розширити приховані бойові дії на морі до Тихого океану – Ендрю Таннер

У другій частині свого тижневого огляду війни росії проти України Ендрю Таннер традиційно аналізує основні події у світі, що стосуються України. Бонусом цього разу він розповідає, як Україна може розширити військово-морський фронт проти росії, використовуючи тактику часів Другої світової війни.

Україна-США. Говорячи про некомпетентність, драма минулого тижня, пов'язана з майже повною зупинкою роботи федерального уряду США, ідеально підтвердила мою теорію про американську політику під час майбутнього президентського терміну Трампа. Його приятель Маск підірвав цілком працездатну угоду, Трамп висунув безглузді вимоги, і те, що в підсумку було прийнято завдяки групі поміркованих республіканців, які побоювалися наслідків серйозного зриву, було по суті початковим законопроєктом, злегка пом'якшеним.

Всі виглядали дурнями, світ отримав ще одне нагадування про те, наскільки фундаментально нестабільними є сьогодні США, і вже готується сиквел. Тим часом всі геть забули про те, що з перемогою фашизму демократія закінчується, надто зайняті пошуком аргументів, щоб вислужитися перед ворогом у справжньому вішістському стилі. У той же час почалася паніка безпілотників, яка, ймовірно, пов'язана з тим, що люди тільки зараз помітили, як багато маленьких літальних апаратів постійно літають навколо.

Що стосується України, то ЗМІ задовольняються тим, що вдають, ніби Трамп має магічні здібності, і продовжують ігнорувати Байдена, який не оголосив чітких деталей щодо майбутніх поставок зброї. Переоцінені американські запаси вартістю близько шести мільярдів доларів мають бути перевезені, і якщо Трамп не планує їх заморозити, щоб у разі поразки України звинуватити Байдена, то кораблі вже повинні завантажуватися.

Україна-Європа. Звичним позерством Орбана та Фіцо Зеленський нескінченно нагадує своїм партнерам, що довіра до НАТО і ЄС поставлена на карту в боротьбі за колективне виживання Європи, але все залишається статус-кво в західних країнах Євразії. Різдво має такий ефект.

Втім, схоже, підготовка до того, щоб впоратися з поверненням Трампа в Білий дім і навіть отримати від цього вигоду, все ж-таки відбувається. Особливо цікаво спостерігати за політичною сценою Німеччини, де Шольц поводиться так, ніби його відмова надати Україні ракети "Таурус" і готовність поспілкуватися з путіним роблять його свого роду миротворцем. Найбільша опозиційна партія, яку аутсайдери зазвичай асоціюють з Меркель, обіцяє надати Україні повну і належну підтримку, незважаючи на її безсоромну відмову визнати, що основні елементи її стратегії боротьби з путіним виявилися помилковими.

Мені завжди здавалося дивним, що в Німеччині саме Зелені є одними з найактивніших захисників України – порівняйте це з США, де сильне бажання уникати всього, що хоч якось пов'язане з війною, змушує старших прогресивних людей занадто часто повторювати рашистську пропаганду. Я ніколи не усвідомлював, доки не заглибився в порівняльну теорію в аспірантурі, наскільки деякі американці певного походження прив'язані до міфу про Радянський Союз як справедливе і рівне суспільство. Кумедно, що українці та казахи, з якими я зустрічався, були абсолютно протилежної думки.

Близький Схід. Інтенсивність ізраїльських бомбардувань у Сирії, на щастя, знизилася. Перемир'я в Лівані в основному дотримується, і Тель-Авів і Тегеран, схоже, визнають, що обидві сторони можуть завдати один одному шкоди, але не смертельної, тому, схрестивши пальці, ми сподіваємося, що насильство зменшиться, оскільки Іран переосмислює корисність підтримки маріонеток як захисту від ізраїльського нападу. Новий уряд Сирії намагається утримати країну разом і демонструє повагу до прав людини. Будемо сподіватися, що це вдасться.

В умовах, коли Хезболла в значній мірі покинута Іраном, Хамас перебуває в режимі вічної партизанської війни на тлі руїн змученої Гази і геноцидної діяльності Ізраїлю, а сам Іран швидко збагачує уран до рівня, близького до розщеплення, хусити, схоже, налаштовані на важкі атаки. Вони запустили ракету крізь ізраїльську оборону і поранили цивільних; в процесі нанесення повітряних ударів по Ємену крейсер ВМС США випадково збив один з літаків з "Трумена", коли його група курсувала Червоним морем.

Екіпаж літака врятувався, і це все, що має значення. А от хтось на Геттісберзі отримає неприємний лист у своє досьє... мабуть, не пощастило бути черговим офіцером під час цієї аварії. Я не можу не дивуватися, як мережева система протиповітряної оборони могла так вийти з ладу, але ж всяке трапляється, коли літають дрони і ракети. Я вважаю, що називати кораблі на честь когось з часів громадянської війни в США – це просто нещаслива прикмета.

Тихий океан. На Тихому океані нічого особливого не відбувається. Два авіаносці чергують у західній частині Тихого океану на постійній основі. Звісно, слід враховувати морську торгівлю між Північною Кореєю і російською імперією. Агов, Україно, хочеш створити аванпост в Орегоні? Портленду зараз не завадило б посилення...

Розширення військово-морської боротьби України. США могли б передати Україні старі крейсери з системою Aegis

Розробка способу отримати один або кілька малих дизель-електричних підводних човнів, як пропонує Коршак, була б чудовим кроком. Це має бути питанням пошуку кількох сотень мільйонів доларів і добровольчого екіпажу, готового навчити українців у Румунії перед офіційною передачею.

У Європі є багато старих човнів; навіть один з підводних човнів класу "Кіло" радянських часів, які все ще перебувають на озброєнні в Європі, міг би служити. У Польщі є один на бойовому чергуванні. Ймовірно, є українські моряки з радянських часів, які служили на кораблях цього типу на Чорноморському флоті.

Сила такого кроку, незалежно від технології, полягала б не стільки в реальних можливостях човнів, скільки в самому факті їхнього існування. Москва була змушена передислокувати Чорноморський флот з Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська через загрозу ракетних і безпілотних атак, які могли б знищити флот. Турбота про підводний човен, що причаївся, лише посилює і без того неприємні проблеми.

Будь-який підводний човен, що намагатиметься підійти достатньо близько, щоб атакувати російські кораблі, наражатиметься на серйозний ризик. Але якби Україна використовувала безпілотники разом з підводним човном, то перший міг би нейтралізувати головні загрози для останнього: малі підводні човни і вертольоти, що полюють на підводні човни. Підводний човен, який розгортає купу невеликих буїв з ретрансляторами сигналу, може надати операторам надійну мережу, яка гарантує контроль над флотилією безпілотників, навіть якщо сам підводний човен піде в укриття.

Головною перешкодою для того, щоб військовий корабель будь-якого типу потрапив до України, є Конвенція Монтре, яка регулює прохід збройних суден через контрольовану Туреччиною протоку Босфор. На початку конфлікту це було корисно, оскільки не дозволяло Москві замінити знищений крейсер "Москва" та великі десантні кораблі, які орки використовували для переправлення вантажів через Чорне та Азовське моря.

Тепер, завдяки перемогам України, флот орків скалічений. Осиротіла флотилія Москви в Сирії, яка теоретично могла б увійти в Чорне море, якби їй дозволили, схоже, перебуває в процесі евакуації до Лівії, а невдовзі, ймовірно, до Балтійського або навіть Північного моря. Навіть якби ліміти Монтре були зняті, я б дав Україні більше, ніж рівні шанси знищити цю флотилію в результаті повітряного удару.

Винищувачі F-16, яких Україна зараз повинна мати щонайменше 17, отриманих від Данії та Нідерландів, можуть нести протикорабельні ракети, більш ніж здатні знищити все, що посилає Москва. Що стосується забезпечення Москвою ефективного повітряного прикриття своїх кораблів, то це було б надзвичайно ризиковано, оскільки покриття AWACS вже є нестабільним через українські ураження цих літаків, а найближчі бази в Криму перебувають під загрозою ракетної атаки або атаки безпілотників. А будь-який AWACS, що працює над Чорним морем, сам потребує захисту від українських F-16.

Насправді, це може бути лише питанням часу, коли ескадрилья "Вайперів" буде відправлена на ударну місію, щоб відправити кілька ракет по Новоросійську. Група з шести F-16, що стартує з Одеси, може обігнути Чорне море вздовж турецького повітряного простору, перш ніж зробити фінальний пробіг до цілі. Це довгий переліт, тому їм доведеться нести кілька паливних баків, але місія має бути здійсненною. Особливо, якщо ворог, скажімо, зайнятий відбиттям атаки ракетами-приманками, що летять з протилежного напрямку, і атаками безпілотників.

Перспективні операції на Чорному морі

Десяток ракет "Гарпун" могли завдати реальної шкоди. При правильному виборі часу підводний човен можна було б навіть захопити в доці, як "Ростов-на-Дону" був захоплений "Штормовими тінями" в Севастополі. "Вайперам" довелося б скористатися прогалиною в повітряному патрулюванні орків і відступити, якщо їх відстежать занадто рано. Але приблизно 200 км дальності польоту "Гарпуна" означає, що ударна група може відстежувати повітряну трасу Стамбул-Сочі до того моменту, поки вони не будуть на відстані швидкого ривка від точки запуску. Що ж до посилення флоту через Босфор... малоймовірно, навіть якщо це буде дозволено. Нехай краще пливуть собі в могилу.

НАТО вже давно мало б створити безпечний морський і повітряний коридор уздовж узбережжя Болгарії та Румунії для захисту зернових вантажів. Те, що США так нахабно відмовилися від нібито священного принципу вільного судноплавства, якщо ядерна держава не погоджується, погано віщує будь-яку конфронтацію навколо Тайваню.

Якщо відкинути дипломатичні питання, то, наскільки мені відомо, Монтре є обов'язковим для виконання лише державними суб'єктами. Недержавна організація не повинна мати проблем з переміщенням "кораблів морської безпеки" до Румунії, де вони можуть бути належним чином оснащені, укомплектовані екіпажами і передані Україні. Я думаю, що місцевий бізнес у Констанці вхопився б за цей шанс. Ще краще, українські моряки могли б пройти навчання під час проведення обмеженого патрулювання в міжнародних водах для захисту зернового коридору.

Ще у 2022 році я виклав пропозицію відправити старі крейсери Aegis, які ВМС США виводять на пенсію, в Україну. З того часу сотні мільйонів доларів були витрачені на модернізацію кораблів, які ВМС США зрештою вирішили відправити на пенсію. Яке марнотратство!

Версія Bunker Hill поважної Ticonderoga може нести понад сотню ракет "Стандарт" класу "земля-повітря", еквівалент Patriot для ВМС США. Вони були буквально створені для того, щоб збивати такі цілі, як протикорабельні ракети Х-22 (AS-6 за термінологією НАТО), які Москва переобладнала для використання проти наземних цілей в Україні.

На додачу до іронії, пролунало кілька закликів передати ці ж крейсери Тайваню, щоб вони діяли як статичні батареї ППО. Китай може знищити їх за кілька годин. Москві було б набагато важче досягти того ж, і потреба України в них не є теоретичною.

Можливості цих поважних кораблів обмежені їхніми застарілими радарами, але цю проблему можна вирішити, надавши Україні кілька військово-морських літаків E-2 Hawkeye з можливостями Link-16 – спільної системи передачі даних, яка використовується в НАТО. Це значно покращило б протиповітряну оборону України, оскільки вони стоять на півдні й мали б бути надані вже давно.

Стандартні ракети, як випливає з назви, дуже поширені та широко використовуються американськими союзниками. Більшість версій не можуть впоратися з балістичними ракетами далекого радіусу дії, але так само не можуть системи Patriot або Aster. Для них потрібен THAAD, а Америка його не пропонує. Але старіші "Стандарти", доповнені повітряною радіолокаційною підтримкою, мають бути такими ж ефективними, як і PAC-2 Patriot.

Короткі відстані, які кораблям доводиться долати в Чорному морі порівняно, скажімо, з Тихим океаном, мають означати, що якби Україна мала лише два крейсери, принаймні один з них міг би залишатися на постійному патрулюванні, що значно ускладнювало б атаки на будь-який з них. Маючи додатково підготовлений екіпаж, здатний замінити один корабель на інший, коли один зламається або екіпаж втомиться, інший буде готовий вийти в море.

Турецький суднобудівник зараз будує для України два нових корвети, менші судна, більш пристосовані до інтенсивних операцій у напрочуд бурхливому Чорному морі. Якщо їх підтримає пара крейсерів Aegis і пара малих підводних човнів, навіть якщо ці кораблі почнуть спільні навчання лише в середині 2025 року, і більшість з них все ще перебувають у приватній власності, вплив на операції росіян має бути дуже сильним.

Москва вже боїться великого українського десанту в Криму, хоч це і малоймовірно. У разі належної загрози Москва буде змушена розгортати все більш дефіцитні літаки і засоби протиповітряної оборони, щоб прикрити нові вразливості, які це створить на Південному театрі воєнних дій.

У бою часто те, що ворог знає, що ти можеш зробити, має більше значення, ніж твої справжні наміри. Крейсери Aegis технічно можуть запускати крилаті ракети "Томагавк", і навіть натяк на те, що Україна отримає їх у своє розпорядження, ставить під теоретичну загрозу величезний шматок південно-східної частини рашистської імперії. Чим більше Україна зможе зробити Чорне море стратегічною проблемою для Москви, тим краще.

Але Чорне море – не єдиний морський театр, на який Україна може впливати. Постійне вдосконалення безпілотників дозволяє розглянути можливість відродження класичного військово-морського гамбіту: торговельного рейдерства.

Під час обох світових воєн, не кажучи вже про всю епоху вітрил, відправка одиночних суден або іноді пар для переслідування ворожих кораблів виявилася напрочуд ефективною.

Багато хто знайомий з епічним полюванням на Bismark і Prinz Eugen на початку 1941 року, яке так заохотило значну частину Королівського флоту. Хоча цей епізод закінчився поразкою німців, він не обійшовся без серйозних втрат для Британії: поважний крейсер HMS Hood був рознесений вщент, а з 1418 членів екіпажу вціліли лише троє.

Полювання було необхідним через попередні вилазки; легкі крейсери Scharnhorst і Gneisenau, а також "кишенькові лінкори" на кшталт Admiral Graf Spee мучили кошмарами планувальників Королівського флоту. У Першій світовій війні конвої виявилися досить ефективним рішенням проти загрози атак підводних човнів. Але важкий військовий корабель з шістьма-восьми далекобійними гарматами і потужними двигунами міг розбити конвой, а потім полювати на тих, хто вижив, поки вони розбігалися і тікали. Британія мала набагато більше лінкорів, ніж Німеччина, але їх було недостатньо, щоб охороняти кожен конвой.

Навіть невеликий флот рейдерів може мати величезну силу, але тут є підступ. Щоб такий підхід спрацював, потрібні досить широкі відкриті моря, а Чорне море таким не є. Поодинокі надводні рейдери повинні ховатися від переслідування, а також потребують хороших портів для розгортання, що робить їхню діяльність більш передбачуваною.

Хоча напади на російські судна, що виходять з Азовського моря, можуть виглядати привабливо, в Чорному морі здебільшого панує неспокійне перемир'я, коли йдеться про торговельне судноплавство. А оскільки українське зерно потрібне в Африці, а незаконні поставки російської нафти живлять індійські заводи, які виробляють 155-мм снаряди для України, краще залишити чорноморську торгівлю в спокої.

Але з огляду на те, що Північна Корея відправляє значну кількість військової техніки до росії морем до Владивостока і отримує нафту в той самий спосіб, слід розглянути іншу модель торговельного рейдерства. Вона також спрацює проти тіньового флоту танкерів Москви, не перекриваючи повністю потік нафти, але зменшуючи прибутки Москви.

Варто згадати менш відому, але вкрай невдалу німецьку кампанію торгового рейдерства під час обох світових воєн. Atlantis, Kormoran, Pinguin, Thor і кілька інших переобладнаних торгових кораблів стали широко відомими, а менше десятка німецьких суден викликали неабияке занепокоєння, аж поки посилення повітряного патрулювання і погіршення стану Німеччини не поклали край цій кампанії.

Хоча імпровізовані торгові рейдери неефективні проти конвоїв, вони організовуються лише в зонах концентрованої загрози. Конвої ефективні для захисту кораблів, але неефективні, коли йдеться про загальну пропускну здатність логістики. Тому під час світових воєн морські держави покладалися на одиночні судна з приватними екіпажами, коли це могло зійти їм з рук.

Імпровізовані рейдери могли маскуватися під цивільні судна, атакуючи лише тоді, коли це було безпечно. Їхні екіпажі були кмітливими, змінювали манеру одягатися, навіть змінювали надбудову судна так, щоб її обриси відповідали різним кораблям. Вони розкривали свою справжню ідентичність безпосередньо перед нападом на ціль, за законами війни, будь-який корисний вантаж захоплювався, а судно або забиралося як приз, або топилося після того, як екіпаж був вивезений. З екіпажами, що стали жертвами, здебільшого поводилися відповідно до міжнародних норм – вони не були цілями. На щастя, на морі часто переважає етика, яка визнає спільну боротьбу всіх проти невблаганної сили природи.

Через те, що вони були занадто малі, щоб виділяти основні сили на полювання, боротьба з ними часто лягала на сили другої лінії, часто не оснащені належним чином і не забезпечені належною підтримкою. Більшість німецьких торгових піратів, з суто економічної точки зору, завдавали ударів, які перевищували їхню вагу. Деякі навіть топили військові кораблі, хоча такі сутички, як правило, були взаємовиключними.

Військово-морським силам України слід якнайшвидше допомогти переобладнати низку торговельних суден на приховані безпілотники. Непомітно увійшовши в глобальну морську мережу, вони плаватимуть по всьому світу, видаючи себе за незалежних вантажоперевізників. Коли розвідка виявить ціль, вони займуть позицію і запустять дрони, а потім відійдуть, продовжуючи видавати себе за цивільне судно.

Це лише питання часу, коли безпілотники змінять характер військово-морських операцій. Новий український безпілотник "Пекло", важить близько ста кілограмів, має довжину близько двох метрів і несе 50-кілограмову боєголовку. По суті, це мініатюрна крилата ракета. Можливо, замала для протикорабельної зброї, але скільки потрібно, щоб рознести на друзки танкер "Тінь" або північнокорейський вантажний корабель?

З радіусом дії сімсот кілометрів, "Пекло" може вразити Владивосток з міжнародних вод просто біля узбережжя японської префектури Ісікава. Пхеньян знаходиться приблизно на такій же відстані від острова Чеджу, південної частини Південної Кореї. Петропавловськ на Камчатці не набагато далі від Алеутських островів на Алясці. Запакуйте пару десятків "Пекло" в транспортний контейнер, і хто б міг подумати, що судно насправді є озброєним рейдером?

Переобладнане торгове судно також повинно мати можливість розміщувати невелику флотилію військових безпілотників, а також апарати повітряного спостереження і моделі FPV-дронів. Більшість великих кораблів вже перевозять невеликі човни різного призначення, тому не так вже й складно встановити кран, який обслуговує вантажну палубу, приховану від сторонніх очей, що слугує ангаром для SeaBaby і Magura. Поповнення запасів повинно бути таким же простим, як зустріч морського контейнера з компонентами в нейтральному порту, а остаточна збірка повинна відбуватися в майстерні під час перебування в морі, щоб уникнути юридичних проблем.

В ідеалі українські партнери мали б забезпечити поповнення запасів у морі, щоб максимально зменшити непередбачуваність і надіслати сигнал Москві. Певна підтримка спостереження також була б корисною і більш ніж виправданою. Можливо, навіть вдасться спровокувати кілька "нещасних випадків" на російських військових кораблях. Проникнення на російську територію вздовж тихоокеанського узбережжя також може бути варіантом.

путін, очевидно, допомагає хуситам атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі й погрожує постачати більш сучасну зброю. У цю гру можуть грати двоє, друже Владді. Скільки атак безпілотників в Тихому океані має відбутися, щоб Москва була змушена передислокувати ресурси, які їй потрібні для вирішення інших завдань?

Військово-морська спадщина Москви слабка, в основному вона відома тим, що провела кілька помітних заколотів. І втратою кораблів.

Підсумкові коментарі. США легко могли б зупинити путіна, але…

Ви завжди можете сказати, коли путін знає, що у нього проблеми, коли він починає публічно вихвалятися могутніми рашистськими можливостями. Минулого тижня він виступив на публіці, де старий дурень надів на себе обличчя воїна, наполягаючи на тому, що йому слід було вторгнутися в Україну раніше, і викликав протиповітряну оборону НАТО на дуель над Києвом зі своїми модними "новими" балістичними ракетами.

Зеленський у відповідь назвав путіна довбойобом, що цілком доречно. Я починаю підозрювати, що це також може бути буквально правдою. Коли старий добрий Владіміровіч (оскільки дипломатія зараз – це ще одна гра в дрібні образи) матиме хоча б половину кишкової витривалості найменшого зі своїх орків, він поїде на фронт і дізнається, як насправді виглядає війна, яку він хотів би розпочати раніше. Тоді, можливо, він зможе похвалитися тим, що може використати до десятка ракет, щоб доставити до Києва таке ж корисне навантаження, яке могла б доставити зграя безпілотників "Шахед". У Прігожина хоча б вистачило сміливості зняти відео в Бахмуті. Хіба не забавно, що всі нібито "мачо"-лідери виявляються такими банальними боягузами?

Я маю на увазі, що якби американські експерти не вирішили в односторонньому порядку, що якщо подряпати путіна, він покінчить життя самогубством в умовах ядерного голокосту, дехто швидко вказав би на те, що залп звичайних ракет, запущених з одного з чотирьох американських підводних човнів класу "Огайо", переобладнаних під двісті "Томагавків", може зруйнувати всі військові зусилля путіна за лічені години. США нібито погрожували зробити щось подібне, якщо путін застосує ядерну зброю у 2022 році. Очевидно, нікому в Вашингтоні не спадає на думку, що ця погроза не заслуговує на довіру, якщо хтось справді вірить, що путін завдасть ядерного удару у відповідь. Але про це також перестали говорити, тож хто знає.

Але путін, Трамп, Маск, Байден – всі вони мають певний тип. Фальшивий мачизм прикриває відвертий жах перед справжніми труднощами – ніхто з них ніколи не був і не буде солдатом не просто так.

Зруйнований післявоєнний порядок поступається місцем класичному осінньому сезону в адаптивному циклі; настає день паразитів і грибків, коли олігархи намагаються поділити світ на сфери панування. При цьому вони здебільшого знищують самих себе. Решті з нас залишається лише не стати побічними жертвами, доки не сформується альянс, який захоче і зможе назавжди відібрати у них владу.

На глобальному рівні вражаюча скарбниця ресурсів накопичується ошуканими бовдурами, яким просто пощастило виграти гру в музичні стільці, тобто життя у фінансовій піраміді, чи то рашистській, чи то західній. Вони, і це зовсім не перебільшення, буквально загрожують життю і свободам кожного. Здебільшого через некомпетентність і недбалість, але час від часу і через грубу злість.

Внизу в окопах, в прямому і переносному сенсі, звичайні люди творять справжню історію. Однак дрони стежать за кожним їхнім кроком: кумедна паніка через безпілотники в США за останні кілька тижнів зводиться до того, що люди усвідомлюють, що комфортний світ, який, як вони думали, триватиме вічно, мертвий і зник. Те, через що проходять звичайні солдати, показують кадри з дронів, можуть відчути на собі й керівники компаній-крикунів. Тому що майже немає способу на 100% захиститися від маленького дротяного дрона, начиненого вибухівкою. Або, можливо, ножами.

Цикл Раґнарок у скандинавській міфології, як і в багатьох інших споріднених міфологіях, є давнім прогнозом того, що завжди трапляється, рано чи пізно, з будь-яким негнучким порядком. Нехтуйте фундаментальними елементами, які його породжують, і незабаром виявиться фатальна крихкість. Розкладачі мають свій день, а потім для всіх настає зима. Але після неї завжди настає нова весна. Надія вічна.

І на цій ноті я закриваю блог на 2024 рік. Мій наступний пост з'явиться у четвер, 2 січня. Щасливих свят усім, хто святкує їх цієї пори року, і дякую всім, хто читав! Нехай 2025 рік стане останнім роком, коли щотижневі пости про бойові дії в Україні будуть виправдані.

Джерело