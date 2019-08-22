Геращенко про заяву Захарової: Повчати президента України може тільки народ, а не "Маші з Уралмаша"

"Повчати і критикувати президента України може тільки український народ, а не чиновники з Росії"

Обрана депутатка від "Європейської солідарності", екс-віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на різку заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової на адресу президента України Володимира Зеленського.

"МЗС РФ нахамив Зеленському… Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмаша", - написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також зазначила, що Україна чекає від Росії не сигналів, а дій, зокрема, звільнення заручників і повернення Донбасу і Криму.

Нагадаємо, що в МЗС Росії висміяли заяву українського президента Володимира Зеленського про можливість повернення РФ у "Велику сімку".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні анексованого Криму, припинення війни на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків.