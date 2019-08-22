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Геращенко про заяву Захарової: Повчати президента України може тільки народ, а не "Маші з Уралмаша"

"Повчати і критикувати президента України може тільки український народ, а не чиновники з Росії"
Обрана депутатка від "Європейської солідарності", екс-віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на різку заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової на адресу президента України Володимира Зеленського.
Геращенко про заяву Захарової: Повчати президента України може тільки народ, а не "Маші з Уралмаша" Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

"МЗС РФ нахамив Зеленському… Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маші з Уралмаша", - написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також зазначила, що Україна чекає від Росії не сигналів, а дій, зокрема, звільнення заручників і повернення Донбасу і Криму.

Нагадаємо, що в МЗС Росії висміяли заяву українського президента Володимира Зеленського про можливість повернення РФ у "Велику сімку". 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні анексованого Криму, припинення війни на Донбасі та звільнення українських політв’язнів і моряків.

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