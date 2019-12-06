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Герус про Зеленського: прямої обіцянки про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом"

Представник президента в Кабміні сказав, що Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити
Також він відмовився давати прогноз, коли можуть бути знижені тарифи.
Герус про Зеленського: прямої обіцянки про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом" Фото: з відкритих джерел

"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газу нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Андрій Герус в програмі "Он воно як".

Він наголосив, що прямої обіцянки Зеленського про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом".

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам +", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.

Нагадаємо, п'ятого червня Кабінет міністрів ввів граничні ціни на електроенергію, щоб уникнути можливого зростання тарифів у зв'язку з запуском нового ринку електроенергії з 1 липня.

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12 06 2019 10:37
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