Гладковський з-за кордону пообіцяв прийти на допит у НАБУ, коли повернеться в Україну

Сьогодні мав відбутися перший допит у справі про розкрадання в "Укроборонпромі"

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський не з'явився сьогодні на допит у Національне антикорупційне бюро, оскільки перебуває за кордоном. Відповідну заяву оприлюднила корпорація "Богдан Моторс".

Разом із тим Гладковський має намір з'явитися в НАБУ після повернення в Україну, повідомляє LB.ua.

"У зв'язку з перебуванням за кордоном, для запобігання будь-яким інсинуаціям, Олег Гладковський повідомляє, що не зможе прибути о зазначеній годині в п'ятницю, 19 липня, на зустріч в НАБУ. Детектив визначеним законом способом попереджений. Одразу після повернення в Україну, в разі потреби, Олег Володимирович з'явиться у детектива НАБУ", - сказано в повідомленні.

У якій країні перебуває Гладковський і коли він повернеться в Україну, не вказано.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.