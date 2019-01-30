Глава Apple оголосив про плани знизити ціни на деякі iPhone у країнах з ослабленою валютою

Це буде друге зниження ціни на iPhone за 12 років історії пристрою

Генеральний директор американської корпорації Apple Тім Кук заявив про плани знизити ціни на деякі iPhone для країн, де спостерігається серйозне ослаблення національних валют відносно американського долара.

Таку заяву глава Apple зробив після того, як компанія повідомила про перше в історії падіння продажів айфонів у святковий період, повідомляє Reuters.

Тім Кук не назвав конкретні країни, де може знизити ціни на свою техніку, однак Reuters зазначає, що майбутнє зниження цін може торкнутися Росії, Індії, Китаю та Бразилії. Таку заяву глава Apple зробив після того, як компанія повідомила про перше в історії падіння продажів айфонів в святковий період.

Це буде друге зниження ціни на iPhone за 12 років історії пристрою. Досі ціни на продукти компанії знижували лише раз — у 2007 році після прем’єри першого iPhone.

Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.

У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.

Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

9 січня компанія Apple знову заявила про скорочення виробництва останніх моделей своїх смартфонів iPhone.