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Глава Apple заявив, що інвестував у криптовалюти. Але компанія цього робити поки не планує

Я вважаю, що розумно володіти ними як частиною диверсифікованого портфеля
Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що інвестував частину коштів у криптовалюти, але зазначив, що Apple цього робити не планує.
Глава Apple заявив, що інвестував у криптовалюти. Але компанія цього робити поки не планує Фото: CNN
Про це він сказав під час саміту DealBook, який організувала New York Times.
 
"Я вважаю, що розумно володіти ними як частиною диверсифікованого портфеля", - заявив Кук, підкресливши, що його слова не варто сприймати як інвестиційну пораду.
 
За його словами, він досліджував ринок криптовалют та цікавився ним деякий час.
 
При цьому Кук підкреслив, що Apple не планує купувати біткойн
 
"Я не думаю, що люди купують акції Apple, щоб отримати доступ до криптовалют", - заявив Кук.
 
Він додав, що компанія не планує найближчим часом робити криптовалюту одним із способів оплати.
 
"Це не те, що входить у наші найближчі найближчі плани", - сказав він.
 
"Є інші речі, на які ми точно дивимося", - резюмував гендиректор Apple.
 
Нагадаємо:
 
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10 11 2021 16:22
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