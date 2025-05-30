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Глава Білого дому звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди з Вашингтоном

30 травня 2025, 17:37
Глава Білого дому звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди з Вашингтоном
Фото: ЕРА
Але деталей він не розкрив.

В п’ятницю, 30 травня, президент США Дональд Трамп звинуватив Пекін в порушенні раніше укладеної торговельної угоди зі Сполученими Штатами кілька тижнім тому.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter). 

"Погана новина в тому, що Китай – можливо, це не так дивно чути декому - повністю порушив угоду з нами", - йдеться у дописі. 

Проте Трамп не уточнив, як саме КНР порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами. 

Але американський лідер додлав, що угода була укладена, щоб "врятувати Китай від поганої ситуації". 

"Закрилося багато заводів і виникли, м’яко кажучи, «громадянські заворушення». Я бачив, що відбувається, і мені це не сподобалося. Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від ситуації, яка, на мою думку, була б дуже поганою, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайної роботи. Всі були щасливі", - написав Трамп. 

Також нещодавно США обмежують Китаю поставки ПЗ для розробки мікросхем та хімікатів.

 

СШАКитай

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