Глава Херсонської ОДА зустрічався з очільником СБУ, коли справу Гандзюк передали службі, - розслідування
Інформація про зустріч подана у фільмі "Гандзюк. Системне вбивство" журналістів "Слідства.Інфо", прем’єра якого відбулася 25 березня в кінотеатрі "Київ", повідомляє "Громадське".
Автори розслідування розповіли, що спочатку Гордєєв підтвердив їм, що зустрічався з Грицаком. Він заявив, що це було необхідно, аби пришвидшити розслідування.
Проте пізніше очільник Херсонської ОДА заперечив, що бачився з главою СБУ.
У лютому генпрокурор Юрій Луценко заявив, що доказів причетності голови Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства Гандзюк немає.
Сам Гордєєв у студі Громадськго відповів на звинувачення щодо причетності до цієї справи.
Нагадаємо, що 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Раніше бюро Херсонської обласної організації "Батьківщини" виключило з партії Мангера, а також рекомендувало йому піти з посади.
15 лютого суд вирішив взяти Мангера під варту на 17 днів із правом внесення застави. В той же день очільник Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу.
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