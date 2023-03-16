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Глава комісії ООН з розслідування злочинів рф не виявив в Україні доказів геноциду

16 березня 2023, 19:15
Глава комісії ООН з розслідування злочинів рф не виявив в Україні доказів геноциду
Фото: Укрінформ
Проте комісія ООН підтвердила, що росія скоїла воєнні злочини в Україні

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні, колишній глава Міжнародного кримінального трибуналу у справах Руанди Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", – сказав Мьосе.

Мьосе додав, що комісія вивчає докази і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Проте комісія ООН підтвердила, що росія скоїла воєнні злочини в Україні.

За даними комісії, до воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

ООНгеноцидзлочини проти людствавійна в Україніросія окупанти

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