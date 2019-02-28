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Глава КС про скасування кримінальної статті щодо незаконного збагачення: "у США також немає цієї статті"

Голова КС підкреслив, що суд "не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію"
Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук прокоментував рішення суду щодо скасування статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.
Глава КС про скасування кримінальної статті щодо незаконного збагачення: "у США також немає цієї статті" Фото: prm.ua

Шевчук зазначив, що "майже всі" наукові установи дали висновок з цього питання.

"Нажаль, довелося констатувати, що в цієї редакції норма неконституційна та непридатна для застосування і досягнення своєї мети", - написав голова КС.

Він наголосив, що в питанні боротьби з корупцією якість антикорупційних законів "має особливе значення".

"Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення та ратифікувати статтю 20 Конвенції ООН щодо незаконного збагачення саме через суперечність вказаної норми презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США", - розповів Шевчук.

Голова КС підкреслив, що суд "не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію".

"Суд не піддаватиметься жодному тиску ні в цьому питанні, ні в будь-яких інших, демонструватиме незалежність і компетентність. Над нами лише Конституція", - резюмував він.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

 

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28 02 2019 19:16
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