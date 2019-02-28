Глава КС про скасування кримінальної статті щодо незаконного збагачення: "у США також немає цієї статті"

Голова КС підкреслив, що суд "не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію"

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук прокоментував рішення суду щодо скасування статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

Шевчук зазначив, що "майже всі" наукові установи дали висновок з цього питання.

"Нажаль, довелося констатувати, що в цієї редакції норма неконституційна та непридатна для застосування і досягнення своєї мети", - написав голова КС.

Він наголосив, що в питанні боротьби з корупцією якість антикорупційних законів "має особливе значення".

"Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення та ратифікувати статтю 20 Конвенції ООН щодо незаконного збагачення саме через суперечність вказаної норми презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США", - розповів Шевчук.

Голова КС підкреслив, що суд "не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію".

"Суд не піддаватиметься жодному тиску ні в цьому питанні, ні в будь-яких інших, демонструватиме незалежність і компетентність. Над нами лише Конституція", - резюмував він.