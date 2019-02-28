Глава КС про скасування кримінальної статті щодо незаконного збагачення: "у США також немає цієї статті"
Шевчук зазначив, що "майже всі" наукові установи дали висновок з цього питання.
"Нажаль, довелося констатувати, що в цієї редакції норма неконституційна та непридатна для застосування і досягнення своєї мети", - написав голова КС.
Він наголосив, що в питанні боротьби з корупцією якість антикорупційних законів "має особливе значення".
"Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення та ратифікувати статтю 20 Конвенції ООН щодо незаконного збагачення саме через суперечність вказаної норми презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США", - розповів Шевчук.
Голова КС підкреслив, що суд "не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію".
"Суд не піддаватиметься жодному тиску ні в цьому питанні, ні в будь-яких інших, демонструватиме незалежність і компетентність. Над нами лише Конституція", - резюмував він.
26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.
Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.
Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.
Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"