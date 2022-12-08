Глава МАГАТЕ закликав Раду безпеки ООН сприяти якнайшвидшому візиту технічної місії агентства на ЗАЕС

Час має вирішальне значення. Тому я пропоную … провести цю місію якнайшвидше

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) останнім часом стрімко погіршилася, потрібен терміновий візит технічної місії МАГАТЕ для об'єктивної оцінки об'єкта та ядерної безпеки, і такий візит, можливо, міг би стабілізувати ситуацію, вважає гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, готовий очолити таку місію.





"Час має вирішальне значення. Тому я пропоную … провести цю місію якнайшвидше", – заявив він на засіданні Ради безпеки ООН, закликавши її сприяти організації такої місії. Про це йдеться в повідомленні UNN."Час має вирішальне значення. Тому я пропоную … провести цю місію якнайшвидше", – заявив він на засіданні Ради безпеки ООН, закликавши її сприяти організації такої місії.

Гроссі пояснив, що МАГАТЕ отримує інформацію про ситуацію на ЗАЕС і з боку України, і з боку РФ, що окупувала станцію, однак зміст цієї інформації часто буває суперечливим, тому без фізичної присутності МАГАТЕ не може підтвердити деяких дуже важливих фактів.

Зокрема, за його словами, за результатами такої місії агентство змогло б надати незалежну оцінку ядерній безпеці та ризикам фізичної безпеки. Він уточнив, що в разі візиту буде оцінено фізичну шкоду об'єктам, функціонування основних і резервних систем безпеки та захист і умови роботи персоналу.

"Місія на майданчик також дасть нам змогу вжити термінових заходів безпеки, перевіривши стан реакторів і запаси ядерних матеріалів, зокрема сховище свіжого та відпрацьованого палива, де нині ми не маємо служби віддаленої передачі даних", – зазначив Гроссі.

Він додав, що представникам МАГАТЕ необхідно також виконати технічне обслуговування обладнання для забезпечення віддаленої передачі даних.

Як повідомлялося, ЗАЕС 5 серпня відключила один із трьох блоків, що працюють, через обмеженість пропускної спроможності у зв'язку з пошкодженням обстрілами військовими РФ ліній електропередач. Пізніше голова "Енергоатома" Петро Котін заявив, що в разі подальших пошкоджень ЗАЕС перейде до режиму блекауту.