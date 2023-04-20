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ПОЛІТИКА

Глава Мінфіну США закликає до "конструктивних і чесних" економічних зв'язків США з Китаєм

20 квітня 2023, 17:43
Глава Мінфіну США закликає до
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
Єллен виклала основні цілі адміністрації Байдена щодо економічних відносин із Пекіном.

США прагнуть "конструктивних і справедливих" економічних зв'язків із Китаєм, але будуть захищати свої інтереси національної безпеки і протидіяти крокам Пекіна, спрямованим на домінування над іноземними конкурентами.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен у своєму виступі, повідомляє Reuters.

Єллен виклала основні цілі адміністрації президента США Джо Байдена щодо економічних відносин між двома найбільшими економіками світу на тлі напруженості, яка перешкоджає проведенню зустрічей на високому рівні.

Єллен, яка заявила, що все ще сподівається відвідати Пекін, щоб зустрітися зі своїми китайськими колегами, сказала, що Сполучені Штати залишаються найбільшою і найдинамічнішою економікою світу, яка лідирує в різних сферах - від добробуту до технологічних інновацій.

"Більше, ніж ресурси чи географія, успіх нашої країни можна пояснити нашими людьми, цінностями та інституціями. Американська демократія, хоча і не є досконалою, захищає вільний обмін ідеями та верховенство права, що є основою сталого зростання", - сказала вона.

Єллен зазначила, що економічні пріоритети адміністрації Байдена щодо Китаю включають збереження інтересів національної безпеки США, сприяння здоровій конкуренції та співпрацю, де це можливо, з таких глобальних питань, як зміна клімату, полегшення боргового тягаря та макроекономічна стабільність.

"Ми будемо без вагань захищати наші життєво важливі інтереси", - сказала Єллен, підкресливши, що дії Вашингтона проти Китаю мотивовані виключно занепокоєнням щодо безпеки і цінностей США, а метою не є отримання конкурентної економічної переваги.

Водночас вона зазначила, що адміністрація Байдена не прагне до конкуренції за принципом "переможець отримує все", і вважає, що здорова економічна конкуренція зі справедливими правилами з часом може принести користь обом країнам.

Єллен також закликала Китай виконати свою обіцянку працювати зі Сполученими Штатами над макроекономічними питаннями та нагальними глобальними проблемами, такими як зміна клімату та боргова криза.

"Потрібно зробити більше. Ми закликаємо Китай виконати свою обіцянку працювати з нами над цими питаннями - не як послугу нам, а як спільний обов'язок і зобов'язання перед світом", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи в середу в Бундестазі, назвала деякі моменти своєї нещодавньої поїздки до Китаю "більш ніж шокуючими" і заявила, що Пекін все більше перетворюється на системного суперника, а не на торгового партнера і конкурента.

Китаймінфін США

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