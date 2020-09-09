Глава Мінфіну України очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом,транші до кінця року

Розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію скеровано до Офісу президента

За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом, а також чекає на транші Міжнародного валютного фонду до кінця року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваємося, що найближчим часом місія фонду ухвалить рішення про перегляд програми (stand-by - ІФ). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав він під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в середу.

За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію скеровано до Офісу президента.

"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ - ІФ) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.

Нагадаємо, що аналітики Bank of America допускають затримку траншу МВФ