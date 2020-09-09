Глава Мінфіну України очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом,транші до кінця року
Міністр фінансів Сергій Марченко очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом, а також чекає на транші Міжнародного валютного фонду до кінця року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сподіваємося, що найближчим часом місія фонду ухвалить рішення про перегляд програми (stand-by - ІФ). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав він під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в середу.
За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.
Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію скеровано до Офісу президента.
"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ - ІФ) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.
Нагадаємо, що аналітики Bank of America допускають затримку траншу МВФ
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