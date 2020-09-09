Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Глава Мінфіну України очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом,транші до кінця року

Розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію скеровано до Офісу президента
За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.
Глава Мінфіну України очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом,транші до кінця року Фото: з вільних джерел

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує завершення перегляду програми stand-by найближчим часом, а також чекає на транші Міжнародного валютного фонду до кінця року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваємося, що найближчим часом місія фонду ухвалить рішення про перегляд програми (stand-by - ІФ). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав він під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в середу.

За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкову амністію скеровано до Офісу президента.

"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ - ІФ) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.

Нагадаємо, що аналітики Bank of America допускають затримку траншу МВФ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2020 17:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.