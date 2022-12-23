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ПОЛІТИКА

Глава Моссаду: Іран планує постачати росії більше зброї і хоче розширити ядерний проект

23 грудня 2022, 13:17
Глава Моссаду: Іран планує постачати росії більше зброї і хоче розширити ядерний проект
Фото: з вільного доступу
Іран намагається приховати майбутні наміри розширити постачання передової зброї на росію для її використання у війні проти України. Також Тегеран має намір розширити свій проект зі збагачення урану

Іран намагається приховати майбутні наміри розширити постачання передової зброї на росію для її використання у війні проти України. Також Тегеран має намір розширити свій проект зі збагачення урану, повідомив глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа, пише Ynet.co.il.

У промові на церемонії високопоставлених гостей Моссаду Деді Барнеа застеріг від «намірів Ірану підвищити вразливість дружніх мусульманських країн», пообіцяв, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї — і розкритикував Захід, який продовжує дотримуватися угоди з ним.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці...Ізраїль не допустить того, щоб у розпорядженні іранського режиму з'явилася ядерна зброя. Не тільки найближчими роками, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссаду", - підсумував Барнеа.

 

 


РосіяІзраїльядерна зброяІранУкраїнарозвідка

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