Глава Моссаду вирушив до Катару для переговорів з Хамас про припинення вогню в Газі

Переговори ще триватимуть.

У Катарі відбулися переговори між ізраїльською делегацією та представниками Хамас про укладення угоди щодо припинення вогню.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людину, обізнану з ходом переговорів. Представники Ізраїлю на чолі з главою зовнішньої розвідки країни Моссаду Давидом Барнеа.

Результат переговорів, які продовжаться, поки незрозумілий. За даними видання, Барнеа мав зустрітися з прем’єром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тан.

Глава Моссаду здійснив цю поїздку після того, як Ізраїль отримав нову пропозицію від Хамас щодо можливого звільнення деяких заручників у Секторі Гази і паузи у війні між двома сторонами. У виданні зазначили, що за останні тижні це найчіткіший знак можливого укладення перемир’я.

Кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу обговорив останню пропозицію Хамасу в четвер, 4 липня. Потім він провів 30-хвилинну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, адміністрація якого наприкінці травня запропонувала мирний план, що складається з трьох частин.

Представник Хамасу, який побажав залишитися неназваним, заявив, що угруповання дотримується давніх вимог, включаючи відступ ізраїльських військ і повернення переміщених цивільних осіб до своїх домівок у Газі. Однак нова пропозиція не наполягає на повному виведенні ізраїльських військ на початковому етапі.

Президенту США Джо Байдену не вдалося досягти згоди щодо свого плану, частково через те, що Хамас наполягав на постійному виведенні ізраїльських солдатів з Гази.

Ізраїль опирався цьому та заявляв, що військові не закінчать свою кампанію доти, доки Хамас не буде ліквідований як військова і керівна організація. Нетаньягу дотримується ідеї тимчасового припинення вогню – можливо, на кілька тижнів – як способу звільнити заручників, захоплених 7 жовтня, коли бойовики Хамасу напали на південь Офіційні особи США сподіваються, що перемир'я може перетворитися на постійне припинення бойових дій. Війна спричинила заворушення на всьому Близькому Сході і величезні політичні розбіжності в усьому світі, що навіть зашкодило Байдену балотуватися на переобрання в листопаді.