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Глава МОЗ Німеччини окреслив терміни послаблення ковідних обмежень

Умовою зняття обмежень, за його словами, має стати досягнення хвилею заражень "Омікрону" свого піку до середини лютого.
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах передбачає, що послаблення коронавірусних обмежень в країні можна очікувати за кілька тижнів.
Глава МОЗ Німеччини окреслив терміни послаблення ковідних обмежень Фото: Getty Images

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра в неділю в ефірі телеканалу Bild TV цитує DW.

"Думаю, ми почнемо вводити послаблення до Великодня (17 квітня. - Ред.)", - сказав він.

При цьому умовою зняття обмежень, за його словами, має стати досягнення хвилею заражень "Омікрону" свого піку до середини лютого.

"Не треба ділити шкуру не вбитого ведмедя", - попередив він. Зняття антикоронавірусних обмежень у нинішній ситуації Лаутербах назвав "божевіллям". 

"Що сталося б із Німеччиною, якби ми вчинили, як Англія? У нас було б, ймовірно, приблизно по 300 смертей на день. А у нас набагато менше, а саме: від 60 до 80", - зазначив Лаутербах.

В останні тижні, на тлі широкого поширення у світі варіанту коронавірусу "Омікрон", який вважається менш небезпечним, ніж попередні мутації, багато європейських країн почали послаблювати або повністю скасовувати карантинні обмеження. Зокрема, так чинять скандинавські країни.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн раніше заявляв, що багато обмежень у країні можуть бути скасовані в березні.

Нагадаємо, що Швеція з 9 лютого відмовиться від більшості обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

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07 02 2022 12:07
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