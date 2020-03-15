Глава МОЗ пропонує обмежити роботу закладів громадського харчування в Україні через коронавірус
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, зазначає "Громадське".
"Досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко і рішуче", - наголосив Ємець.
З 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.
З 16 березня Україна на два тижні закриє кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.
А з 17 березня Україна закриє пасажирське авіасполучення.
В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Один із них летальний - 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
Нагадаємо, що ВООЗ розвіяла надії на зникнення коронавірусу влітку
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