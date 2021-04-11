Глава МВС України націлений на зниження цифр смертності на дорогах та від насильницьких злочинів

Монастирський також розповів, що вважає найефективнішим у співпраці з місцевими громадами проект "Поліцейський офіцер громади"

Минулого року внаслідок ДТП, пожеж та насильницької смерті загинуло понад 7 тисяч українців, показником ефективності роботи структур Міністерства внутрішніх справ на місцях стане зниження цієї цифри.

Про це зазначає глава МВС України Денис Монастирський, пише "Інтерфакс-Україна".

"Моя позиція в тому, що неможливо проводити і нелогічно децентралізацію силових підрозділів, зокрема підрозділів поліції. Але має бути проведена децентралізація послуг, які має отримати кожен громадянин України. Ось таку ціль я ставлю перед Міністерством внутрішніх справ", - сказав він, виступаючи у четвер на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпечна громада".

За словами міністра, цієї цілі неможливо досягти без комунікації.

"Якщо поліцейський у районі, місті знатиме потреби жителів, яких загроз насамперед варто уникати, його сприйматимуть, довірятимуть і ми досягатимемо цих цілей", - наголосив Монастирський.

Глава МВС повідомив, що за минулий рік внаслідок ДТП на дорогах загинули 3 тис. 554 особи, 1 тис. 728 загинули від пожеж, 1 тис. 201 особа загинула на воді. Жертвами насильницької смерті стала 1 тис. 331 особа.

"Загалом минулого року загинули 7 тис. 814 громадян України", - сказав він.

"Тому моя ціль… дуже конкретна - знизити ці цифри, знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, насильницьких злочинів. Це і буде показником ефективності всіх органів, які допомагають у гарантуванні безпеки", - наголосив глава МВС.

Монастирський також розповів, що вважає найефективнішим у співпраці з місцевими громадами проект "Поліцейський офіцер громади". За його словами, наступного року планується втричі збільшити кількість поліцейських офіцерів громади - до 2 тис. осіб.

Нагадаємо, що Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 16,8%, у тому числі у березні - на 34,4%.